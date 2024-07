Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Donnerstagvormittag gesucht

Blick auf Commerzbank-Kurs

Die Aktie von Commerzbank gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 14,77 EUR zu.

Um 09:06 Uhr ging es für das Commerzbank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 14,77 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Commerzbank-Aktie bisher bei 14,77 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 14,61 EUR. Zuletzt wechselten 69.713 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Bei 15,83 EUR markierte der Titel am 22.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 7,14 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.09.2023 bei 9,12 EUR. Derzeit notiert die Commerzbank-Aktie damit 61,88 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,569 EUR. Im Vorjahr hatte Commerzbank 0,350 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 16,03 EUR.

Am 15.05.2024 legte Commerzbank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,60 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,46 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Commerzbank mit einem Umsatz von insgesamt 6,43 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 34,06 Prozent gesteigert.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.08.2024 veröffentlicht. Commerzbank dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 06.08.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,05 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

