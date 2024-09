Commerzbank Aktie News: Commerzbank tendiert am Donnerstagmittag nordwärts

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Commerzbank. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 12,78 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 12,78 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Commerzbank-Aktie sogar auf 12,78 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 12,59 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.748.418 Commerzbank-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 15,83 EUR erreichte der Titel am 22.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,83 Prozent über dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 9,12 EUR am 08.09.2023. Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 40,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Commerzbank-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,350 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,517 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 15,41 EUR.

Commerzbank gewährte am 07.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,45 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Commerzbank noch ein Gewinn pro Aktie von 0,46 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19,81 Prozent auf 6,52 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,44 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Commerzbank-Anleger Experten zufolge am 06.11.2025 werfen.

In der Commerzbank-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,00 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Schwacher Handel in Frankfurt: DAX zum Ende des Mittwochshandels leichter

Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Handelsende Verluste

Commerzbank-Aktie gibt ab: Bund will Beteiligung an der Commerzbank senken