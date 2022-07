Commerzbank Aktie News: Commerzbank gibt am Mittwochnachmittag nach

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 5,80 EUR

Die Commerzbank-Aktie musste um 06.07.2022 16:22:00 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 5,91 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Commerzbank-Aktie bis auf 5,76 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,91 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 6.523.333 Commerzbank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 21.02.2022 auf bis zu 9,51 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 37,85 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 5,01 EUR fiel das Papier am 21.09.2021 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 18,05 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel der Commerzbank-Aktie wird bei 8,83 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Commerzbank am 12.05.2022. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.099,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.048,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Commerzbank-Bilanz für Q2 2022 wird am 03.08.2022 erwartet. Schätzungsweise am 02.08.2023 dürfte Commerzbank die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

2020 dürfte Commerzbank einen Verlust von -0,415 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

