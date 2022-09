Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Vormittag mit Kursplus

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 7,00 EUR

Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 6,96 EUR. In der Spitze gewann die Commerzbank-Aktie bis auf 6,97 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,90 EUR. Von der Commerzbank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 187.932 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.02.2022 bei 9,51 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Commerzbank-Aktie 26,82 Prozent zulegen. Bei 5,01 EUR erreichte der Anteilsschein am 21.09.2021 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 39,02 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 8,72 EUR.

Commerzbank gewährte am 03.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Commerzbank im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 36,47 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2.795,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2.048,00 EUR in den Büchern gestanden.

Commerzbank dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 09.11.2022 präsentieren. Experten kalkulieren am 09.11.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von Commerzbank.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2020 -0,415 EUR je Aktie in den Commerzbank-Büchern.

Redaktion finanzen.net

