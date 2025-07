Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Vormittag mit Kursplus

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Commerzbank. Im XETRA-Handel gewannen die Commerzbank-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Im XETRA-Handel gewannen die Commerzbank-Papiere um 09:06 Uhr 0,2 Prozent. Die Commerzbank-Aktie zog in der Spitze bis auf 28,28 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 28,14 EUR. Bisher wurden heute 76.788 Commerzbank-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.07.2025 bei 30,74 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,32 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 10.08.2024 Kursverluste bis auf 12,12 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 132,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Commerzbank-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,915 EUR aus. Analysten bewerten die Commerzbank-Aktie im Durchschnitt mit 24,13 EUR.

Commerzbank veröffentlichte am 09.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,73 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Commerzbank noch ein Gewinn pro Aktie von 0,62 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Commerzbank 6,15 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 6,43 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.08.2025 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Commerzbank-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 12.08.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Commerzbank einen Gewinn von 2,39 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

