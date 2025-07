Commerzbank Aktie News: Commerzbank verbilligt sich am Nachmittag

So bewegt sich Commerzbank

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 30,10 EUR abwärts.

Die Commerzbank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 30,10 EUR. Die Commerzbank-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 29,93 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 30,13 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 866.894 Commerzbank-Aktien.

Am 09.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 30,74 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,13 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 10.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,12 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Commerzbank-Aktie mit einem Verlust von 59,75 Prozent wieder erreichen.

Für Commerzbank-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,916 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 24,76 EUR je Commerzbank-Aktie an.

Am 09.05.2025 lud Commerzbank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,73 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,62 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Commerzbank mit einem Umsatz von insgesamt 6,15 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,43 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,34 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.08.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 12.08.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Commerzbank einen Gewinn von 2,40 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

