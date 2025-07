Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Freitagmittag schwächer

Commerzbank im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 30,04 EUR nach.

Die Aktionäre schickten das Papier von Commerzbank nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:47 Uhr 0,4 Prozent auf 30,04 EUR. Der Kurs der Commerzbank-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 29,93 EUR nach. Mit einem Wert von 30,13 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 384.461 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Am 09.07.2025 markierte das Papier bei 30,74 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 2,33 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 12,12 EUR am 10.08.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die Commerzbank-Aktie mit einem Verlust von 59,67 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten Commerzbank-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,650 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,916 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 24,76 EUR je Commerzbank-Aktie an.

Commerzbank ließ sich am 09.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,73 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,62 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,34 Prozent auf 6,15 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,43 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.08.2025 erfolgen. Schätzungsweise am 12.08.2026 dürfte Commerzbank die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Commerzbank einen Gewinn von 2,40 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

