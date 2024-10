Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Dienstagnachmittag nahe Vortagesschluss

Kursverlauf

Die Aktie von Commerzbank zeigt am Dienstagnachmittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 16,80 EUR bewegte sich die Commerzbank-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Commerzbank-Aktie zeigte sich um 15:51 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 16,80 EUR. Im Tageshoch stieg die Commerzbank-Aktie bis auf 16,89 EUR. Die Abwärtsbewegung der Commerzbank-Aktie ging bis auf 16,61 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 16,62 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.474.669 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Am 07.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 16,97 EUR an. Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 0,97 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 9,77 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 72,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,350 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,504 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Commerzbank-Aktie wird bei 16,75 EUR angegeben.

Commerzbank veröffentlichte am 07.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,45 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19,81 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,52 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 5,44 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 06.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Commerzbank-Anleger Experten zufolge am 06.11.2025 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,04 EUR je Commerzbank-Aktie.

