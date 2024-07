Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Nachmittag tiefer

Aktienentwicklung

Die Aktie von Commerzbank gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Commerzbank-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,2 Prozent auf 14,59 EUR.

Um 15:53 Uhr ging es für die Commerzbank-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 14,59 EUR. Die Commerzbank-Aktie sank bis auf 14,50 EUR. Bei 14,71 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.861.058 Commerzbank-Aktien.

Am 22.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 15,83 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,46 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 08.09.2023 Kursverluste bis auf 9,12 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Commerzbank-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,569 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Commerzbank 0,350 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 16,03 EUR je Commerzbank-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Commerzbank am 15.05.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,60 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Commerzbank im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 34,06 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,43 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,80 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 07.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Commerzbank rechnen Experten am 06.08.2025.

In der Commerzbank-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,05 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

