Commerzbank Aktie News: Commerzbank wird am Dienstagnachmittag ausgebremst

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 3,6 Prozent auf 14,79 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,6 Prozent auf 14,79 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Commerzbank-Aktie bis auf 14,75 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 15,40 EUR. Von der Commerzbank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.255.427 Stück gehandelt.

Bei 15,83 EUR erreichte der Titel am 22.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,03 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.09.2023 bei 9,12 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Commerzbank-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,569 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 16,18 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Commerzbank am 15.05.2024. Commerzbank hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,60 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,46 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 34,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,43 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,80 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Commerzbank am 07.08.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 06.08.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Commerzbank einen Gewinn von 2,04 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

