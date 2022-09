Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittag gesucht

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 7,86 EUR

Die Commerzbank-Aktie konnte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 7,81 EUR. Kurzfristig markierte die Commerzbank-Aktie bei 7,87 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,82 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.702.497 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Am 21.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 9,51 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Commerzbank-Aktie mit einem Kursplus von 17,90 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,01 EUR am 21.09.2021. Mit Abgaben von 55,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 8,72 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Commerzbank am 03.08.2022 vor. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2.795,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 36,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Commerzbank einen Umsatz von 2.048,00 EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Commerzbank am 09.11.2022 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von Commerzbank rechnen Experten am 09.11.2023.

Experten prognostizieren für das Jahr 2020 einen Verlust in Höhe von -0,415 EUR je Commerzbank-Aktie.

Redaktion finanzen.net

