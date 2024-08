Commerzbank Aktie News: Commerzbank tritt am Mittwochnachmittag auf der Stelle

Notierung im Blick

Die Aktie von Commerzbank zeigt am Mittwochnachmittag wenig Änderung. Bei der Commerzbank-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 12,31 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Commerzbank-Aktie kam im XETRA-Handel um 15:53 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 12,31 EUR. Kurzfristig markierte die Commerzbank-Aktie bei 12,39 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die Abwärtsbewegung der Commerzbank-Aktie ging bis auf 12,29 EUR. Bei 12,35 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 1.610.545 Commerzbank-Aktien gehandelt.

Am 22.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,83 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 28,61 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 08.09.2023 Kursverluste bis auf 9,12 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 25,85 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Commerzbank-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,350 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,520 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Commerzbank-Aktie wird bei 15,44 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Commerzbank am 07.08.2024. Das EPS lag bei 0,45 EUR. Im letzten Jahr hatte Commerzbank einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Commerzbank im vergangenen Quartal 6,52 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Commerzbank 5,44 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Commerzbank am 06.11.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Commerzbank-Anleger Experten zufolge am 06.11.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,02 EUR je Aktie in den Commerzbank-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: DAX verbucht letztendlich Zuschläge

Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsende fester

Pluszeichen in Frankfurt: Das macht der DAX am Dienstagnachmittag