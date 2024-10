Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Vormittag auf grünem Terrain

So entwickelt sich Commerzbank

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Commerzbank. Im XETRA-Handel gewannen die Commerzbank-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 16,68 EUR zu. Die Commerzbank-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 16,75 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 16,67 EUR. Zuletzt wechselten 62.002 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Am 07.10.2024 markierte das Papier bei 16,97 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,74 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 27.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 9,77 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,43 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten Commerzbank-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,350 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,507 EUR. Analysten bewerten die Commerzbank-Aktie im Durchschnitt mit 16,75 EUR.

Am 07.08.2024 legte Commerzbank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,45 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 6,52 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,44 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Commerzbank-Bilanz für Q3 2024 wird am 06.11.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Commerzbank-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 06.11.2025.

Den erwarteten Gewinn je Commerzbank-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,04 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

KW 41: So bewegten sich die 40 DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Pluszeichen in Frankfurt: DAX legt mittags zu

Börse Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX am Mittag