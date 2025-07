Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Freitagmittag mit Abschlägen

Commerzbank im Fokus

Die Aktie von Commerzbank gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Commerzbank-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 28,08 EUR abwärts.

Das Papier von Commerzbank befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 28,08 EUR ab. In der Spitze fiel die Commerzbank-Aktie bis auf 27,65 EUR. Bei 27,96 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Commerzbank-Aktien beläuft sich auf 683.635 Stück.

Am 24.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 29,01 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,31 Prozent hinzugewinnen. Am 10.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 12,12 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 56,86 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie.

Nach 0,650 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,899 EUR je Commerzbank-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Commerzbank-Aktie bei 23,25 EUR.

Am 09.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,73 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,62 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,34 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,15 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,43 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Am 06.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Commerzbank veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 12.08.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,37 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

