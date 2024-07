Commerzbank Aktie News: Commerzbank tendiert am Montagvormittag auf rotem Terrain

Aktie im Fokus

Die Aktie von Commerzbank gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Commerzbank-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 14,28 EUR.

Das Papier von Commerzbank befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,6 Prozent auf 14,28 EUR ab. In der Spitze fiel die Commerzbank-Aktie bis auf 14,24 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 14,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 272.207 Commerzbank-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 15,83 EUR erreichte der Titel am 22.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 10,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 9,12 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,11 Prozent.

Analysten bewerten die Commerzbank-Aktie im Durchschnitt mit 16,18 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Commerzbank am 15.05.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,60 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Commerzbank ein EPS von 0,46 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 34,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,80 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,43 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Commerzbank am 07.08.2024 präsentieren. Commerzbank dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 06.08.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Commerzbank im Jahr 2024 2,04 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

