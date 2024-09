Commerzbank Aktie News: Commerzbank verteidigt am Donnerstagmittag Vortagesniveau

Kursentwicklung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von Commerzbank. Mit einem Kurs von 15,77 EUR zeigte sich die Commerzbank-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Commerzbank-Aktie wies um 11:48 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 15,77 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Commerzbank-Aktie bei 15,78 EUR. Das Tagestief markierte die Commerzbank-Aktie bei 15,47 EUR. Bei 15,76 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3.004.806 Commerzbank-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 18.09.2024 auf bis zu 16,03 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 1,62 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,46 EUR ab. Mit Abgaben von 40,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Commerzbank-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,350 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,517 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 16,19 EUR je Commerzbank-Aktie aus.

Am 07.08.2024 äußerte sich Commerzbank zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,45 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,46 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Commerzbank in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,81 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,52 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,44 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 06.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Commerzbank veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 06.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Commerzbank einen Gewinn von 2,01 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

