Commerzbank Aktie News: Commerzbank verteuert sich am Nachmittag

Die Aktie von Commerzbank gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Commerzbank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 13,21 EUR.

Die Commerzbank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:51 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 13,21 EUR. In der Spitze legte die Commerzbank-Aktie bis auf 13,23 EUR zu. Bei 13,09 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 1.424.688 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.05.2024 bei 15,83 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 19,80 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.09.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 9,12 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,93 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,517 EUR. Im Vorjahr erhielten Commerzbank-Aktionäre 0,350 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die Commerzbank-Aktie im Durchschnitt mit 15,41 EUR.

Am 07.08.2024 hat Commerzbank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,45 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Commerzbank noch ein Gewinn pro Aktie von 0,46 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Commerzbank mit einem Umsatz von insgesamt 6,52 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,44 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 19,81 Prozent gesteigert.

Am 06.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Commerzbank veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 06.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Commerzbank.

In der Commerzbank-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,00 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

