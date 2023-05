Compleo Charging Solutions Aktie News: Compleo Charging Solutions schießt am Vormittag hoch

Die Compleo Charging Solutions-Aktie konnte um 09:21 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 8,1 Prozent auf 1,47 EUR. Kurzfristig markierte die Compleo Charging Solutions-Aktie bei 1,86 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Im heutigen Handel wurden bisher 348.134 Compleo Charging Solutions-Aktien umgesetzt.

Am 18.05.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 31,95 EUR. 2.073,47 Prozent Plus fehlen der Compleo Charging Solutions-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 10.05.2023 auf bis zu 0,16 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 89,37 Prozent könnte die Compleo Charging Solutions-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Compleo Charging Solutions wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 13.09.2023 vorlegen. Compleo Charging Solutions dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 11.09.2024 präsentieren.

