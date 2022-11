CompuGroup Medical SE-Aktie nach Insidertrade

CompuGroup Medical SE meldete der BaFin einen Insiderdeal vom 03.11.2022. Der Handel wurde am 04.11.2022 öffentlich gemacht. 7.225 CompuGroup Medical SE-Aktien für jeweils 32,00 EUR kaufte am 03.11.2022 GT 1 Vermögensverwaltung GmbH, in enger Beziehung. An diesem Tag stieg die CompuGroup Medical SE-Aktie. In der FSE-Sitzung kletterte das Papier um 6,10 Prozent auf 33,12 EUR.

Am Tag der veröffentlichten BaFin-Meldung sprang die CompuGroup Medical SE-Aktie im FSE-Handel an und legte um 1,40 Prozent auf 33,86 EUR zu. Im FSE-Handel wechselten 2.292 CompuGroup Medical SE-Aktien den Besitzer. CompuGroup Medical SE erreicht derzeit eine Marktkapitalisierung von 1,65 Mrd. Euro. Gegenwärtig werden 52.235.024 Aktien frei am Markt gehandelt.

Bevor Rauch, Michael für Anteilsbewegungen sorgte, wurde am 03.11.2022 der letzte Insidertrade durchgeführt. Die Erhöhung der CompuGroup Medical SE-Aktien im Depot um 2.000 Anteilsscheine zu je 30,94 EUR meldete Sonstige Führungsperson, Rauch, Michael.

Redaktion finanzen.net

