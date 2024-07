CompuGroup Medical SE Aktie News: CompuGroup Medical SE wird am Nachmittag ausgebremst

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von CompuGroup Medical SE. Die CompuGroup Medical SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,4 Prozent auf 15,81 EUR ab.

Die CompuGroup Medical SE-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 15,81 EUR abwärts. In der Spitze fiel die CompuGroup Medical SE-Aktie bis auf 15,41 EUR. Bei 16,57 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.128.041 CompuGroup Medical SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.07.2023 bei 48,70 EUR. 208,03 Prozent Plus fehlen der CompuGroup Medical SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 10.07.2024 Kursverluste bis auf 15,41 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,53 Prozent unter dem aktuellen Kurs der CompuGroup Medical SE-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für CompuGroup Medical SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,749 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 39,50 EUR.

Am 08.05.2024 hat CompuGroup Medical SE die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,35 EUR. Im letzten Jahr hatte CompuGroup Medical SE einen Gewinn von 0,28 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig standen 284,62 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 2,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CompuGroup Medical SE 290,84 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 08.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von CompuGroup Medical SE veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 07.08.2025 dürfte CompuGroup Medical SE die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,27 EUR je CompuGroup Medical SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CompuGroup Medical SE-Aktie

CompuGroup-Aktie unter Druck: CompuGroup korrigiert Umsatz- und Ergebnisprognosen nach unten

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX notiert zum Handelsende im Minus

XETRA-Handel TecDAX beendet den Handel im Minus