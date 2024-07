CompuGroup Medical SE Aktie News: CompuGroup Medical SE am Donnerstagvormittag höher

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von CompuGroup Medical SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die CompuGroup Medical SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 15,48 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 15,48 EUR zu. Im Tageshoch stieg die CompuGroup Medical SE-Aktie bis auf 15,70 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 15,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten CompuGroup Medical SE-Aktien beläuft sich auf 70.912 Stück.

Am 15.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 48,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 214,60 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 11.07.2024 gab der Anteilsschein bis auf 15,34 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 0,90 Prozent würde die CompuGroup Medical SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 erhielten CompuGroup Medical SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,749 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 34,90 EUR.

Am 08.05.2024 äußerte sich CompuGroup Medical SE zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. CompuGroup Medical SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,35 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,28 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 284,62 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 2,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CompuGroup Medical SE 290,84 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte CompuGroup Medical SE am 08.08.2024 präsentieren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte CompuGroup Medical SE möglicherweise am 07.08.2025 präsentieren.

In der CompuGroup Medical SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,05 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

