Continental Aktie News: Continental gibt am Nachmittag nach

Um 04:22 Uhr ging es für die Continental-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,9 Prozent auf 49,40 EUR. Die Continental-Aktie gab in der Spitze bis auf 48,35 EUR nach. Bei 50,54 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 410.324 Continental-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 111,96 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.11.2021 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 55,88 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Continental-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 44,31 EUR. Dieser Wert wurde am 30.09.2022 erreicht. Mit Abgaben von 11,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 75,31 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Continental am 09.08.2022. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,26 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,43 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Continental mit einem Umsatz von insgesamt 9.444,10 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.907,90 EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,68 Prozent verringert.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Continental wird am 10.11.2022 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz auf den 09.11.2023.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,19 EUR je Continental-Aktie belaufen.

