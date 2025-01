Continental Aktie News: Continental am Montagvormittag mit grünen Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Continental. Zuletzt ging es für das Continental-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 64,18 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 64,18 EUR zu. Der Kurs der Continental-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 64,30 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 64,22 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 8.194 Continental-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 16.02.2024 markierte das Papier bei 77,94 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Continental-Aktie mit einem Kursplus von 21,44 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.09.2024 bei 51,02 EUR. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 25,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Continental-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,11 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 77,44 EUR.

Am 11.11.2024 hat Continental die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,43 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10,24 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 9,83 Mrd. EUR.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.03.2025 erfolgen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 7,20 EUR je Continental-Aktie.

