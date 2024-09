Continental Aktie News: Continental gibt am Vormittag ab

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Continental. Das Papier von Continental befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 60,30 EUR ab.

Der Continental-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:05 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 60,30 EUR. In der Spitze fiel die Continental-Aktie bis auf 60,28 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 60,46 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.063 Continental-Aktien umgesetzt.

Am 02.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 78,40 EUR an. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 23,09 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.08.2024 bei 51,48 EUR. Mit einem Kursverlust von 14,63 Prozent würde die Continental-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Continental-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,11 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 75,78 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Continental am 07.08.2024. Es stand ein EPS von 1,52 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Continental noch ein Gewinn pro Aktie von 1,04 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Continental 10,00 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 10,43 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 11.11.2024 erwartet. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Continental möglicherweise am 06.11.2025 präsentieren.

In der Continental-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 7,07 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Minuszeichen in Frankfurt: DAX zeigt sich mittags leichter

Börse Frankfurt in Rot: So bewegt sich der LUS-DAX am Mittwochmittag

DAX 40-Wert Continental-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Continental von vor einem Jahr angefallen