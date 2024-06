Continental Aktie News: Continental verliert am Nachmittag

So entwickelt sich Continental

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Continental. Zuletzt fiel die Continental-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 61,40 EUR ab.

Die Continental-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 61,40 EUR. Der Kurs der Continental-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 60,76 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 61,38 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 157.716 Continental-Aktien umgesetzt.

Bei 78,40 EUR markierte der Titel am 02.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 27,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.10.2023 (58,20 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,21 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Continental-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,35 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Continental 2,20 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 78,00 EUR je Continental-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Continental am 08.05.2024. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,27 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 1,91 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Continental mit einem Umsatz von insgesamt 9,79 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,31 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,03 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 07.08.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Continental-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 06.08.2025.

Experten gehen davon aus, dass Continental im Jahr 2024 8,00 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX mittags auf grünem Terrain

Börse Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer greifen mittags zu

Gute Stimmung in Frankfurt: DAX-Börsianer greifen zum Handelsstart zu