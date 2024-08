Continental Aktie News: Continental steigt am Mittag stark

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Continental. Die Continental-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 6,1 Prozent auf 57,68 EUR.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 6,1 Prozent auf 57,68 EUR zu. Die Continental-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 57,82 EUR aus. Bei 56,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 215.860 Continental-Aktien umgesetzt.

Am 02.01.2024 markierte das Papier bei 78,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 35,92 Prozent. Bei einem Wert von 51,48 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.08.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Continental-Aktie derzeit noch 10,75 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2023 2,20 EUR an Continental-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,21 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 74,67 EUR an.

Am 08.05.2024 hat Continental in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,27 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Continental ein Ergebnis je Aktie von 1,91 EUR vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Continental in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,03 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 9,79 Mrd. EUR im Vergleich zu 10,31 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 11.11.2024 dürfte Continental Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Continental dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 06.11.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 7,70 EUR je Aktie belaufen.

