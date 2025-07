Continental Aktie News: Anleger schicken Continental am Vormittag ins Minus

So bewegt sich Continental

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Continental. Zuletzt fiel die Continental-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 76,48 EUR ab.

Um 09:07 Uhr rutschte die Continental-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 76,48 EUR ab. Die Continental-Aktie gab in der Spitze bis auf 76,10 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 76,20 EUR. Bisher wurden via XETRA 14.024 Continental-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 29.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 78,68 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Continental-Aktie derzeit noch 2,88 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 51,02 EUR am 12.09.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Continental-Aktie 33,29 Prozent sinken.

Continental-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,50 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,48 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 78,78 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Continental am 23.04.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,34 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,27 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Continental in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 49,89 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,91 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 9,79 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 9,13 EUR je Continental-Aktie.

