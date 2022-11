Continental Aktie News: Continental präsentiert sich am Freitagmittag stärker

Die Aktie legte um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,1 Prozent auf 61,64 EUR zu. Bei 62,42 EUR erreichte die Continental-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 60,82 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 210.748 Continental-Aktien.

Am 16.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 111,96 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 44,94 Prozent Plus fehlen der Continental-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 44,31 EUR. Dieser Wert wurde am 30.09.2022 erreicht. Derzeit notiert die Continental-Aktie damit 39,11 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 74,08 EUR je Continental-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Continental am 10.11.2022. Das EPS lag bei -1,05 EUR. Ein Jahr zuvor waren 1,55 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 10.395,60 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 29,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8.000,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 09.03.2023 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 4,88 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

