Continental Aktie News: Continental am Mittag im Aufwind

So bewegt sich Continental

Die Aktie von Continental gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Continental-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Um 11:48 Uhr stieg die Continental-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 66,84 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Continental-Aktie bei 67,38 EUR. Bei 67,22 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 47.878 Continental-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 16.02.2024 markierte das Papier bei 77,94 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 16,61 Prozent Plus fehlen der Continental-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 51,02 EUR. Dieser Wert wurde am 11.09.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,67 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR an Continental-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,11 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 77,44 EUR.

Am 11.11.2024 äußerte sich Continental zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,43 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,98 Prozent auf 9,83 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,24 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Continental wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 06.03.2025 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Continental-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 7,21 EUR fest.

