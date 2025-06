Continental Aktie News: Continental am Mittag stärker

So entwickelt sich Continental

Die Aktie von Continental zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Continental-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 77,26 EUR.

Die Continental-Aktie konnte um 11:46 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 77,26 EUR. In der Spitze gewann die Continental-Aktie bis auf 77,42 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 77,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 28.237 Continental-Aktien den Besitzer.

Bei 78,68 EUR erreichte der Titel am 29.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Continental-Aktie mit einem Kursplus von 1,84 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 51,02 EUR. Dieser Wert wurde am 12.09.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 33,96 Prozent könnte die Continental-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Continental-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,54 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 79,11 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Continental am 23.04.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,34 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,27 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 49,89 Prozent auf 4,91 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 9,79 Mrd. EUR gelegen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 7,72 EUR je Continental-Aktie.

