Continental Aktie News: Continental am Mittag in Rot

Die Aktie von Continental gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Continental-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 76,34 EUR.

Um 11:47 Uhr ging es für die Continental-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 76,34 EUR. Die Continental-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 76,22 EUR ab. Mit einem Wert von 76,52 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Continental-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 93.862 Stück gehandelt.

Am 29.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 78,68 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Continental-Aktie mit einem Kursplus von 3,07 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.09.2024 bei 51,02 EUR. Mit Abgaben von 33,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Continental-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,54 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Continental 2,50 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 79,11 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Continental am 23.04.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,34 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,27 EUR je Aktie generiert. Continental hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,91 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 49,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,79 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Den erwarteten Gewinn je Continental-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 7,72 EUR fest.

