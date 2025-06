Continental Aktie News: Continental verzeichnet am Donnerstagnachmittag Verluste

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Continental. Die Continental-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,8 Prozent auf 73,54 EUR abwärts.

Die Continental-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 73,54 EUR. Die Continental-Aktie gab in der Spitze bis auf 73,48 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 74,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Continental-Aktien beläuft sich auf 67.532 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.05.2025 bei 78,68 EUR. Derzeit notiert die Continental-Aktie damit 6,53 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 51,02 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,62 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Continental-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,54 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 79,11 EUR.

Continental gewährte am 23.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,34 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Continental noch ein Gewinn pro Aktie von -0,27 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 49,89 Prozent auf 4,91 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Continental 9,79 Mrd. EUR umgesetzt.

Experten taxieren den Continental-Gewinn für das Jahr 2025 auf 7,90 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Continental gibt italienisches Bremsenwerk an Mutares ab - Aktien leichter

DAX 40-Wert Continental-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Continental von vor 3 Jahren eingefahren

UBS bleibt optimistisch: Continental-Aktie trotzt schwachem Markt