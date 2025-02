Continental Aktie News: Continental schiebt sich am Mittag vor

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Continental. Die Aktionäre schickten das Papier von Continental nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 69,60 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Continental-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 69,60 EUR. Die Continental-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 69,72 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 69,20 EUR. Zuletzt wechselten 58.981 Continental-Aktien den Besitzer.

Bei 75,16 EUR markierte der Titel am 28.02.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,99 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 51,02 EUR am 12.09.2024. Abschläge von 26,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Continental-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,19 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 78,33 EUR an.

Am 11.11.2024 legte Continental die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf 2,43 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,49 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,98 Prozent auf 9,83 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Continental 10,24 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 04.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Continental veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 05.03.2026 dürfte Continental die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 7,27 EUR je Aktie in den Continental-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

DAX 40-Papier Continental-Aktie: So viel Verlust hätte eine Continental-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Continental-Aktie steigt: Continental streicht weitere 3.000 Arbeitsplätze

Erste Schätzungen: Continental zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel