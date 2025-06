Continental Aktie News: Anleger schicken Continental am Dienstagvormittag auf rotes Terrain

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Continental. Die Continental-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 76,72 EUR.

Das Papier von Continental gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 76,72 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Continental-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 76,42 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 76,52 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Continental-Aktien beläuft sich auf 11.234 Stück.

Am 29.05.2025 markierte das Papier bei 78,68 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,55 Prozent über dem aktuellen Kurs der Continental-Aktie. Am 12.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 51,02 EUR. Mit einem Kursverlust von 33,50 Prozent würde die Continental-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Continental-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,54 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Continental-Aktie bei 79,11 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Continental am 23.04.2025. Continental hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,34 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,27 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 4,91 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 49,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Continental 9,79 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 7,72 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

