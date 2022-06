Continental Aktie News: Anleger greifen bei Continental am Dienstagvormittag zu

Die Aktionäre schickten das Papier von Continental nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 21.06.2022 09:22:00 Uhr 0,3 Prozent auf 72,42 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Continental-Aktie bisher bei 72,64 EUR. Mit einem Wert von 72,48 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 10.002 Continental-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 25.06.2021 auf bis zu 116,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Continental-Aktie somit 37,57 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.03.2022 bei 56,78 EUR. Abschläge von 27,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten bewerten die Continental-Aktie im Durchschnitt mit 85,46 EUR.

Continental ließ sich am 11.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,23 EUR, nach 2,00 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9.244,30 EUR – das entspricht einem Minus von 9,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.258,90 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 09.08.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Continental veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 03.08.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Continental einen Gewinn von 9,74 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

BMW-Aktie, Mercedes-Aktie & Co. gesucht: Chinesische Konjunktursignale treiben Auto-Aktien an

Analysten sehen für Continental-Aktie schwarz

Diese Zertifikate eignen sich auch für Angsthasen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Continental AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Continental AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Continental AG

Bildquellen: Nils Versemann / Shutterstock.com