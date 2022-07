Continental Aktie News: Continental am Vormittag mit stabiler Tendenz

Mit einem Kurs von 71,30 EUR zeigte sich die Continental-Aktie im XETRA-Handel um 21.07.2022 09:22:00 Uhr kaum verändert. Kurzfristig markierte die Continental-Aktie bei 71,68 EUR ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze fiel die Continental-Aktie bis auf 71,06 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 71,12 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 10.718 Continental-Aktien umgesetzt.

Bei 111,96 EUR markierte der Titel am 16.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Continental-Aktie ist somit 36,32 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 07.03.2022 auf bis zu 56,78 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Continental-Aktie 25,57 Prozent sinken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 85,85 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Continental am 11.05.2022. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,23 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,00 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 9.244,30 EUR in den Büchern – ein Minus von 9,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Continental 10.258,90 EUR erwirtschaftet hatte.

Continental wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 09.08.2022 vorlegen. Continental dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 03.08.2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 11,14 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

