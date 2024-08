Continental Aktie News: Continental tendiert am Vormittag südwärts

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Continental gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Continental-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 59,14 EUR.

Die Continental-Aktie notierte um 09:05 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 59,14 EUR. Der Kurs der Continental-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 59,14 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 59,14 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.726 Continental-Aktien umgesetzt.

Am 02.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 78,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 32,57 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.08.2024 bei 51,48 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,95 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Continental-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,12 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 74,22 EUR.

Continental ließ sich am 07.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,52 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Continental ein EPS von 1,04 EUR je Aktie vermeldet. Continental hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,00 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,43 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 11.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Continental veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 06.11.2025.

In der Continental-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 7,31 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

