Continental Aktie News: Continental am Freitagvormittag mit roter Tendenz

Die Continental-Aktie notierte um 22.07.2022 09:22:00 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 70,72 EUR. Im Tief verlor die Continental-Aktie bis auf 70,44 EUR. Mit einem Wert von 71,34 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 11.058 Continental-Aktien den Besitzer.

Bei 111,96 EUR erreichte der Titel am 16.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 36,83 Prozent könnte die Continental-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.03.2022 (56,78 EUR). Abschläge von 24,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Continental-Aktie bei 86,00 EUR.

Am 11.05.2022 hat Continental in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,23 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Continental 2,00 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 9,89 Prozent zurück. Hier wurden 9.244,30 EUR gegenüber 10.258,90 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 09.08.2022 dürfte Continental Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Continental dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 03.08.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Continental einen Gewinn von 6,00 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

