Continental Aktie News: Continental zeigt sich am Montagvormittag freundlich

Die Continental-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 23.05.2022 09:22:00 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 67,50 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Continental-Aktie bei 67,88 EUR. Bei 67,88 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 8.789 Continental-Aktien.

Am 08.06.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 118,65 EUR an. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 43,11 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 56,78 EUR fiel das Papier am 07.03.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,88 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Continental-Aktie bei 85,92 EUR.

Continental veröffentlichte am 11.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 1,23 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Continental noch ein Gewinn pro Aktie von 2,00 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 9,89 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 9.244,30 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10.258,90 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 09.08.2022 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 03.08.2023.

Den erwarteten Gewinn je Continental-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 9,76 EUR fest.

