Continental Aktie News: Continental am Vormittag auf grünem Terrain

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Continental. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 60,44 EUR zu.

Um 09:06 Uhr stieg die Continental-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 60,44 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Continental-Aktie bisher bei 60,62 EUR. Bei 60,04 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 9.074 Continental-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 78,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.01.2024 erreicht. 29,72 Prozent Plus fehlen der Continental-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 51,02 EUR am 11.09.2024. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Continental-Aktie 18,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Continental-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,10 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Continental-Aktie wird bei 76,89 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Continental am 07.08.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,52 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,04 EUR erwirtschaftet worden. Mit einem Umsatz von 10,00 Mrd. EUR, gegenüber 10,43 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,06 Prozent präsentiert.

Am 11.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Continental-Anleger Experten zufolge am 06.11.2025 werfen.

In der Continental-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 7,02 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

