US-ZOLL-BLOG/Trump will mehrere kleine Handelspartner mit Zöllen über 10% belegen

Trump will mehrere kleine Handelspartner mit Zöllen über 10% belegen

Die USA werden eine Gruppe von kleineren Handelspartnern nach den Worten von US-Päsident Donald Trump bald benachrichtigen, dass sie mit höheren Zöllen als 10 Prozent belegt werden. "Wir werden bald einen Brief veröffentlichen, in dem es um viele kleinere Länder geht, für die man vielleicht keinen [individuellen] Brief verfasst", sagte Trump und fügte hinzu: "Wir werden nur einen Zoll für alle erheben", und dass der Satz "wahrscheinlich etwas mehr als 10 Prozent" betragen werde. Trump hatte zuvor einen Basiszollsatz von 10 Prozent für Dutzende von Ländern festgelegt, die nicht von den so genannten reziproken Zöllen betroffen sind, die am 1. August in Kraft treten sollen.

July 16, 2025 00:42 ET (04:42 GMT)