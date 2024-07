Continental Aktie News: Continental am Mittwochmittag mit roten Vorzeichen

Aktie im Blick

Die Aktie von Continental gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Continental gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,1 Prozent auf 57,14 EUR abwärts.

Die Continental-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 57,14 EUR. In der Spitze büßte die Continental-Aktie bis auf 56,48 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 56,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 49.417 Continental-Aktien den Besitzer.

Bei 78,40 EUR markierte der Titel am 02.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 37,21 Prozent Plus fehlen der Continental-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 02.07.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 51,58 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,73 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,21 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 74,67 EUR an.

Am 08.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei -0,27 EUR. Ein Jahr zuvor waren 1,91 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Continental mit einem Umsatz von insgesamt 9,79 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,31 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,03 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 07.08.2024 dürfte Continental Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Continental rechnen Experten am 06.08.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 7,67 EUR je Aktie in den Continental-Büchern.

