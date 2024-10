Continental Aktie News: Continental reagiert am Mittag positiv

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Continental zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Continental-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 4,1 Prozent auf 61,24 EUR nach oben.

Die Continental-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 4,1 Prozent im Plus bei 61,24 EUR. In der Spitze legte die Continental-Aktie bis auf 61,54 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 58,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 102.187 Continental-Aktien.

Bei einem Wert von 78,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.01.2024). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Continental-Aktie mit einem Kursplus von 28,02 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 51,02 EUR ab. Abschläge von 16,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Continental-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,10 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 76,89 EUR für die Continental-Aktie.

Am 07.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,52 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,04 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Continental in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,06 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 10,00 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 10,43 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Continental wird am 11.11.2024 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 06.11.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 7,02 EUR je Continental-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Börse Frankfurt: DAX verbucht letztendlich Verluste

Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Handelsende

DAX 40-Titel Continental-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Continental von vor 10 Jahren eingebracht