Continental Aktie News: Continental steigt am Vormittag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Continental. Zuletzt sprang die Continental-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,4 Prozent auf 70,38 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Continental-Papiere um 09:06 Uhr 2,4 Prozent. Die Continental-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 70,58 EUR. Bei 69,54 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Continental-Aktie belief sich zuletzt auf 20.923 Aktien.

Am 18.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 72,96 EUR an. Der aktuelle Kurs der Continental-Aktie ist somit 3,67 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 51,02 EUR fiel das Papier am 12.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Continental-Aktie ist somit 27,51 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Continental-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,50 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,54 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 76,33 EUR für die Continental-Aktie.

Continental gewährte am 04.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 2,15 EUR. Im letzten Jahr hatte Continental einen Gewinn von 1,33 EUR je Aktie eingefahren. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,38 Prozent auf 10,10 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,45 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Experten gehen davon aus, dass Continental im Jahr 2025 7,95 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

