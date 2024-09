Continental Aktie News: Continental am Mittag verlustreich

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Continental. Das Papier von Continental gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,1 Prozent auf 55,56 EUR abwärts.

Um 11:45 Uhr rutschte die Continental-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 55,56 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Continental-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 55,30 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 55,56 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Continental-Aktien beläuft sich auf 41.816 Stück.

Am 02.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 78,40 EUR an. 41,11 Prozent Plus fehlen der Continental-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 51,02 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.09.2024). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Continental-Aktie 8,17 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,09 EUR. Im Vorjahr hatte Continental 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 75,78 EUR für die Continental-Aktie aus.

Continental gewährte am 07.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,52 EUR, nach 1,04 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,06 Prozent zurück. Hier wurden 10,00 Mrd. EUR gegenüber 10,43 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Continental wird am 11.11.2024 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 06.11.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 7,37 EUR je Continental-Aktie.

