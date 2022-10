Continental Aktie News: Continental zeigt sich am Vormittag gestärkt

Im XETRA-Handel gewannen die Continental-Papiere um 09:22 Uhr 1,5 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Continental-Aktie bei 52,66 EUR. Bei 52,54 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 9.887 Continental-Aktien umgesetzt.

Am 16.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 111,96 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 52,97 Prozent könnte die Continental-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 44,31 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.09.2022). Mit einem Kursverlust von 18,84 Prozent würde die Continental-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 75,31 EUR.

Continental veröffentlichte am 09.08.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Continental hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,26 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,43 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Continental in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,68 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 9.444,10 EUR im Vergleich zu 9.907,90 EUR im Vorjahresquartal.

Die Continental-Bilanz für Q3 2022 wird am 10.11.2022 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von Continental rechnen Experten am 09.11.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 5,19 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Nils Versemann / Shutterstock.com