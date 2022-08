Continental Aktie News: Continental am Freitagvormittag auf rotem Terrain

Um 09:22 Uhr rutschte die Continental-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,7 Prozent auf 58,08 EUR ab. In der Spitze büßte die Continental-Aktie bis auf 57,80 EUR ein. Bei 58,34 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 82.063 Continental-Aktien umgesetzt.

Am 16.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 111,96 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Continental-Aktie somit 48,12 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 56,78 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Continental-Aktie derzeit noch 2,29 Prozent Luft nach unten.

Analysten bewerten die Continental-Aktie im Durchschnitt mit 85,00 EUR.

Continental ließ sich am 09.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Continental vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,26 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,43 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 9.410,10 EUR – das entspricht einem Abschlag von 5,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9.907,90 EUR erwirtschaftet worden.

Die Continental-Bilanz für Q3 2022 wird am 10.11.2022 erwartet. Am 09.11.2023 wird Continental schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 5,62 EUR je Aktie in den Continental-Büchern.

