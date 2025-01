Continental Aktie News: Continental tendiert am Dienstagvormittag seitwärts

Continental im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Continental. Mit einem Wert von 69,60 EUR bewegte sich die Continental-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Continental-Aktie wies um 09:06 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 69,60 EUR. Die Continental-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 69,78 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Continental-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 69,48 EUR aus. Bei 69,56 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Continental-Aktie belief sich zuletzt auf 14.245 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 77,94 EUR erreichte der Titel am 16.02.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 11,98 Prozent Plus fehlen der Continental-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.09.2024 bei 51,02 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Continental-Aktie 26,70 Prozent sinken.

Continental-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,13 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 77,13 EUR an.

Am 11.11.2024 legte Continental die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,43 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,49 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,98 Prozent auf 9,83 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,24 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 06.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Continental ein EPS in Höhe von 7,20 EUR in den Büchern stehen haben wird.

