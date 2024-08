Continental Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Continental

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Continental. Zuletzt ging es für die Continental-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 61,36 EUR.

Der Continental-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:51 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 61,36 EUR. Die Continental-Aktie sank bis auf 61,02 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 61,42 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 106.038 Continental-Aktien.

Am 02.01.2024 markierte das Papier bei 78,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 21,73 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 05.08.2024 auf bis zu 51,48 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 16,10 Prozent würde die Continental-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,12 EUR. Im Vorjahr hatte Continental 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 75,67 EUR für die Continental-Aktie.

Continental ließ sich am 07.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,52 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Continental 1,04 EUR je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,06 Prozent auf 10,00 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,43 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.11.2024 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 06.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass Continental im Jahr 2024 7,19 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

