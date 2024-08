Continental Aktie News: Continental am Mittwochvormittag mit angezogener Handbremse

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Continental zeigt sich am Mittwochvormittag ohne große Bewegung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Continental-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 61,48 EUR.

Die Continental-Aktie bewegte sich um 09:07 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 61,48 EUR. Bei 61,72 EUR markierte die Continental-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Continental-Aktie sank bis auf 61,40 EUR. Mit einem Wert von 61,42 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Continental-Aktien beläuft sich auf 5.933 Stück.

Bei 78,40 EUR markierte der Titel am 02.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 27,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 05.08.2024 Kursverluste bis auf 51,48 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,27 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Continental-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,12 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 75,67 EUR für die Continental-Aktie.

Continental ließ sich am 07.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,52 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,04 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,00 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 4,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,43 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 11.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 06.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Continental.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 7,19 EUR je Aktie in den Continental-Büchern.

